Конструкторы ПАО "Кузнецов" получили стипендии за работу по авиационным двигателям

Трое работников Инженерного центра ПАО "Кузнецов" победили в конкурсе на получение государственных стипендий, ежегодно выделяемых молодым специалистам ОПК РФ.

В 2018 г. в числе лауреатов конкурса - работники Инженерного центра генерального конструктора ПАО "Кузнецов": начальник отдела прочности и теплофизики Игорь Селиванов и начальники бригад этого отдела Кирилл Непеин и Александр Чалкин. На конкурс в секции "Авиационные системы, комплексы и перспективные материалы" они представили результаты многоэтапной работы, которая проводилась под руководством генерального конструктора в течение трех лет. Ее целью было увеличение назначенного ресурса двигателей НК-32.

Всего в работе было задействовано не менее 100 специалистов ПАО "Кузнецов": из производственных цехов, конструкторских отделов, сервисного центра и других подразделений.

По словам Игоря Селиванова, во время работы впервые использовали методы прочностного и ресурсного проектирования, ранее не применявшиеся на предприятии.