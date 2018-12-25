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Авиационно-космический комплекс Машиностроение

Конструкторы ПАО "Кузнецов" получили стипендии за работу по авиационным двигателям

САМАРА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Трое работников Инженерного центра ПАО "Кузнецов" победили в конкурсе на получение государственных стипендий, ежегодно выделяемых молодым специалистам ОПК РФ.

В 2018 г. в числе лауреатов конкурса - работники Инженерного центра генерального конструктора ПАО "Кузнецов": начальник отдела прочности и теплофизики Игорь Селиванов и начальники бригад этого отдела Кирилл Непеин и Александр Чалкин. На конкурс в секции "Авиационные системы, комплексы и перспективные материалы" они представили результаты многоэтапной работы, которая проводилась под руководством генерального конструктора в течение трех лет. Ее целью было увеличение назначенного ресурса двигателей НК-32.

Всего в работе было задействовано не менее 100 специалистов ПАО "Кузнецов": из производственных цехов, конструкторских отделов, сервисного центра и других подразделений.

По словам Игоря Селиванова, во время работы впервые использовали методы прочностного и ресурсного проектирования, ранее не применявшиеся на предприятии.

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