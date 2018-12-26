Театр "Лицей" показал эскиз спектакля о Сергее Есенине "Игра по живому"

В театральной гостиной СГАУ "Непрерванный полет" 25 декабря показали эскиз спектакля о Сергее Есенине "Игра по живому".

Автор пьесы и режиссер спектакля - самарский писатель, руководитель театральной студии "Лицей" Александр Ануфриев. Персонажей два - Сергей Есенин и женщина, которая его любила, Галина Бениславская. Эти роли исполняют студенты Самарского государственного института культуры, ученики доцента СГИК Виктора Гончарова Виктор Скворцов и Яна Шлыкова.

Эскиз есть эскиз. Пока ни театральных костюмов, ни декораций, минимум движений по сцене. Из реквизита - только портрет Есенина да первое посмертное издание его сочинений 1956 года.

До того поэт тридцать лет был под запретом. А потом - взрыв народной любви к нему.

Многомиллионные тиражи сборников, неисчислимое количество исследований жизни и творчества, песни, исполняющиеся как народные, фильмы о нем, портреты чуть ли не в каждом доме, на многих из которых поэт похож на златоглавого Леля. Поздние сожаления о рано оборвавшейся жизни поэта, слухи, версии...

Александр Ануфриев выбрал одну линию его жизни. Судьба поэта показана глазами Галины Бениславской, которая, может быть, любила его больше, чем все остальные женщины Есенина. 3 декабря 1926 года она застрелилась на его могиле. Предсмертная записка заканчивалась словами: "В этой могиле для меня все самое дорогое".

"Эта история зацепила меня еще в студенческие годы, - говорит Александр Ануфриев, - когда, придя на Ваганьковское кладбище, я увидел рядом с могилой Есенина могилу Галины Бениславской и узнал об их большой любви. Несмотря на все сложности в их отношениях, она любила его преданно и верно. И это признавал в своих воспоминаниях даже циничный друг Есенина Анатолий Мариенгоф. В ее доме поэт, у которого не было своей квартиры в Москве, находил приют. И при его жизни, и после смерти она многое сделала для того, чтобы его книги были опубликованы".

В пьесе и спектакле реальные события перемешаны с авторской фантазией. И главное здесь - история любви, с ее подъемам и спадами. Тут была и яркая страсть ("Я бы своего ребенка не могла больше любить", - говорила Галина, а поэт подарил ей кольцо с монограммой "С.Е". И вспышки ревности, связанные с отношениями Есенина с Айседорой Дункан и другими женщинами. А женитьбу поэта на внучке Льва Толстого в июле 1925-го Бениславская называет не иначе как "бредом". Тут были и творческие взлеты (фраза из спектакля: "Стихи были биением его сердца"), сменявшиеся кризисами.

И такое душевное напряжение, которое, в конце концов, привело обоих к психическим заболеваниям. Есенин попал в психиатрическую лечебницу, Бениславская в результате общего депрессивного состояния - в больницу имени Семашко. В эту историю гармонично вписываются звучащие в спектакле поэтические строки Есенина из поэмы "Черный человек" и стихов разных лет.

В будущем году пьеса "Игра по живому" обретет сценические формы и будет показана в театральной студии "Лицей".