16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре появятся инспекторы по охране памятников Афиша: куда пойти с ребенком на каникулах Дмитрий Азаров возглавил рабочую группу по культуре в Госсовете На улицах Самары могут появиться "Дмитрий Шостакович", "Самарский баян" и прыгающие футболисты В галерее Nostalgie открылась выставка Вадима Тюкина

Культура

В новогодний вечер в сквере Рязанова можно сняться в клипе и получить подарки

САМАРА. 26 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 378
Версия для печати

Самарский музей Эльдара Рязанова предлагает жителям города новогодний вечер встретить вместе.

В сквере рядом с музеем с 17:00 до 21:00 планируется праздничная программа, основанная на образах и песнях из фильмов любимого режиссера.

В программе - съемки клипа к песне "О хорошем настроении", которую многие помнят по фильму "Карнавальная ночь", украшение новогодней ели вместе с Дед Морозом и Снегурочкой, конкурсы, лотереи, караоке.

Отдельные подарки ждут компании, в которых окажутся люди с именами Надя, Женя и Ипполит или Женя, Павлик, Мишка и Саша. 

В планах - написать совместную поздравительную телеграмму от жителей Самары на 3-ю улицу Строителей, выслушать новогоднее поздравление от московского киноклуба-музея "Эльдар", разгадать все загадки от Деда Мороза по фильмам Эльдара Рязанова. С 21:00 начнется трансляция новогодних фильмов Эльдара Рязанова.

Праздник организуют сотрудники Музея Рязанова при поддержке администрации Самары.

Гид потребителя

Фото на сайте

Первоочередные противоаварийные работы на Фабрике-кухне должны завершить до 20 декабря

Первоочередные противоаварийные работы на Фабрике-кухне должны завершить до 20 декабря

Самарская премьера балета "Чиполлино"

Самарская премьера балета "Чиполлино"

В галерее "Виктория" открылась выставка современных уральских художников

В галерее "Виктория" открылась выставка современных уральских художников

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6