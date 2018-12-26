В новогодний вечер в сквере Рязанова можно сняться в клипе и получить подарки

Самарский музей Эльдара Рязанова предлагает жителям города новогодний вечер встретить вместе.

В сквере рядом с музеем с 17:00 до 21:00 планируется праздничная программа, основанная на образах и песнях из фильмов любимого режиссера.

В программе - съемки клипа к песне "О хорошем настроении", которую многие помнят по фильму "Карнавальная ночь", украшение новогодней ели вместе с Дед Морозом и Снегурочкой, конкурсы, лотереи, караоке.

Отдельные подарки ждут компании, в которых окажутся люди с именами Надя, Женя и Ипполит или Женя, Павлик, Мишка и Саша.

В планах - написать совместную поздравительную телеграмму от жителей Самары на 3-ю улицу Строителей, выслушать новогоднее поздравление от московского киноклуба-музея "Эльдар", разгадать все загадки от Деда Мороза по фильмам Эльдара Рязанова. С 21:00 начнется трансляция новогодних фильмов Эльдара Рязанова.

Праздник организуют сотрудники Музея Рязанова при поддержке администрации Самары.