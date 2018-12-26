Губернатор вручил государственные награды жителям области

В среду, 26 декабря, в Самаре состоялась церемония вручения государственных наград России и Самарской области. Звания, медали и почетные знаки получили 60 представителей региона - врачи, энергетики, государственные служащие, социальные работники и другие заслуженные профессионалы.

Открывая торжественное мероприятие, губернатор Дмитрий Азаров подчеркнул, что благодаря усилиям этих людей, в этом году Самарской области удалось справиться со всеми задачами.

"Традиционно в конце года мы вручаем государственные и региональные награды людям, которые наиболее ярко проявили себя в этом году в своей профессии, в своей семье, воспитывая детей - новое поколение граждан Российской Федерации, - отметил глава региона. - Благодарю вас за труд, за результаты, которых в этом году мы вместе достигли. Перед регионом стояли очень ответственные задачи мирового масштаба и государственной важности. Благодаря энергии, добросовестному труду, таланту жителей Самарской области у нас все получилось. Со всеми главными задачами в этом году мы справились. И, конечно же, ваш вклад в эти успехи - в том, что регион приумножает славу былых лет, что наша страна успешно развивается. Самарская область возвращает себе традиции лидерства".

В числе награждаемых был ветеран Вооруженных Сил РФ и помощник депутата Самарской губернской думы Владимир Пташинский. Он ведет активную общественную деятельность. Владимир Михайлович неоднократно помогал организовывать Парад Памяти на площади Куйбышева в ноябре, вместе с членами Самарского Союза Десантников он устанавливает мемориальные доски самарцам, погибшим в горячих точках, заботится об их семьях. За свои добрые дела Владимир Пташинский получил почетный знак губернатора Самарской области "За труд во благо земли Самарской". Со своей стороны, лауреат обещал и впредь помогать региону двигаться вперед.

"Рад, что наконец-то губернатором Самарской области стал наш человек, который родился здесь. Пока есть силы - будем ему помогать. Все-таки Куйбышевская область была великой, надо эти позиции возвращать. А мы поможем чем можем", - сказал Владимир Пташинский.