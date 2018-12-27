На Восточном прошел успешный пуск ракеты "Союз-2.1а"

В четверг, 27 декабря, в 5:07 мск со стартового комплекса космодрома Восточный осуществлен успешный пуск самарской ракеты-носителя "Союз-2.1а" с 28 спутниками, сообщает Роскосмос.

Спутники дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" № 5 и 6 уже успешно выведены на орбиту. Отделение от разгонного блока всех 26 малых спутников запланировано до 9:45 мск.

Космические аппараты "Канопус-В" предназначены для мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций, в том числе стихийных гидрометеорологических явлений, крупных выбросов загрязняющих веществ природу, мониторинга сельскохозяйственной деятельности, природных ресурсов и землепользования.