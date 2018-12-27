Самарец расстрелял магазин, из которого вынес 3,5 тыс. рублей

В Самаре задержали 41-летнего местного жителя, который напал с пистолетом на торговую точку. Дома у него нашли арсенал оружия, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Злоумышленник зашел в круглосуточный магазин на ул. Ново-Садовой ночью. После недолгой словесной перепалки он достал из куртки пистолет, начал беспорядочную стрельбу и ранил сотрудницу торговой точки. Затем мужчина похитил из кассы 3500 руб. и ушел.

Раненая женщина смогла рассказать об особых приметах нападавшего прибывшим полицейским. Экипаж ДПС задержал подозреваемого на ул. Советской Армии. Мужчина не стал отрицать своей причастности к преступлению.

Было установлено, что ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в августе этого года освободился из мест лишения свободы, где отбывал срок за убийство. Похищенные деньги, а также оружие и патроны полицейские изъяли в ходе личного досмотра.

Целый арсенал оружия, в том числе самодельного, правоохранители обнаружили при обыске квартиры подозреваемого в Кировском районе. Здесь он хранил патроны и пистолеты.

Теперь злоумышленник снова стал фигурантом уголовных дел, на этот раз по ч. 1 статьи 222 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов" и по ч. 2 статьи 162 УК РФ "Разбой".