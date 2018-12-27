Самарский выпускник акселератора "Форсаж" стал лауреатом премии MOLPED AWARDS 2018

Выпускник акселератора "Форсаж-3", ученик 11 класса Самарского регионального центра для одаренных детей Александр Малкин с проектом HEALTHCARE стал победителем в номинации "Юный предприниматель" на премии MOLPED AWARDS 2018.

Стартап HEALTHCARE - это связанные приложения для телефона и компьютера, предназначенные для врачей, здесь будет организован чат с пациентом, календарь и органайзер задач. Пациенты будут пользоваться мобильным приложением с календарем приемов, профилем и анкетой, электронной медкартой и чатом с врачом. По словам разработчиков, они планируют заменить своим приложением устаревающий софт от 1С, который представляет собой обычный органайзер.

Александр Малкин - постоянный участник мероприятий Стартап-центра Самарского университета, регионального центра инноваций StartupSamara и YellowRockets. Разработка его команды была высоко оценена на рабочих выходных Harvest от ФРИИ, школьном хакатоне SamaraSchoolHack и менторских сессиях.

Разработчики HEALTHCARE уже получили приглашение в месячную программу "Мастерская старта продаж ФРИИ" и вышли в финал грантового конкурса УМНИК от Фонда содействия инновациям. Кроме того, на дне рождения Стартап-центра команда выиграла менторскую поддержку от американского фонда CRDF Global.

"Мы только начинаем свой путь в бизнесе, - подчеркнул Александр Малкин. - За время акселератора "Форсаж" мы дважды меняли концепцию нашего продукта. Программа помогла нам наладить новые связи с экспертами, которые и по сей день консультируют нас и помогают подготавливать материалы для инвесторов. Акселератор сподвиг нас на поиски новых решений, чтобы избавить клиента от проблем".

В ближайшее время команда планирует сосредоточиться на разработке программного обеспечения для частных клиник, после чего внедрять ПО в государственные медучреждения. Сейчас разработано два прототипа, ведутся переговоры с тремя частными клиниками, а к 2021 году команда рассчитывает выйти на продажи в России.



