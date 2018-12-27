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Занятость Экономическая политика

Правительственные меры дают результат: в Тольятти в 2,7 раза больше вакансий, чем соискателей

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Одним из показателей оживления экономики Самарской области служит рост уровня занятости в регионе и снижение безработицы, сообщает департамент информполитики администрации губернатора.

Одним из показателей оживления экономики Самарской области служит рост уровня занятости в регионе и снижение безработицы. В том числе улучшилась ситуация на рынке труда в Тольятти, где до недавнего времени ощущался острый дефицит рабочих мест.

По данным областной службы занятости, в регионе увеличилось количество вакансий, предлагаемых работодателями. За 11 месяцев 2018 г. в областную базу было заявлено 110,5 тыс. вакансий - это на 4,5 тыс. больше, чем год назад.

Особенно заметно выросло их число в Тольятти, где за 11 месяцев этого года работодателями заявлено 18,4 тыс. вакансий, что на 15% больше, чем в прошлом году. По данным городского Центра занятости населения, к концу ноября текущего года численность зарегистрированных безработных за год уменьшилась почти на 2 тыс. человек и составила 3,1 тыс. граждан. А число открытых вакансий в службе занятости, наоборот, увеличилось до 8,3 тыс. предложений и превысило численность безработных в 2,7 раза.

Это отметил и губернатор Дмитрий Азаров.

"Благодаря уникальным преференциям в Тольятти активно развиваются инновационные производства, - сказал он. - Только за последние полгода на крупных и средних предприятиях города создано 5550 новых рабочих мест. Мы переломили тенденцию: раньше в Тольятти число безработных было выше, чем число вакансий - теперь наоборот", - рассказал он.

В целом по Самарской области уровень безработицы является самым низким в Приволжском федеральном округе (по стандартам Международной организации труда) - он составляет 3,3%, как и в республиках Татарстан и Марий Эл.

Численность зарегистрированных в регионе безработных в ноябре 2018 г. составила 13,9 тыс. человек, снизившись за год на 13,4%.

Увеличивается и число самозанятых граждан - за 11 месяцев свое дело открыли 365 человек.

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