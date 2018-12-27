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ДТП Происшествия

На трассе под Тольятти погибла автомобилистка и пострадал мужчина

ТОЛЬЯТТИ. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 27 декабря, в 10:00, в Ставропольском районе участником смертельного ДТП 42-летняя женщина, которая ехала на Lada Kalina по дороге Тольятти — Хрящевка. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полиции, между 9 и 10 км дороги она не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась с Renault Kangoo Express с номерами Республики Мордовия (13 регион) под управлением 55-летнего мужчины. После удара Lada Kalina съехал в левый кювет.

Водитель автомобиля Lada Kalina скончалась на месте ДТП, а мужчину из Renault доставили в больницу в в тяжелом состоянии.

Ведется проверка.

 

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