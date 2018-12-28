16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Семь нефтяных месторождений планируется отдать в разработку в 2019 году "Транснефть — Приволга" ввела в эксплуатацию новые системы электроснабжения на насосных станциях "Комсомолец" и "Поповка" "Транснефть-Приволга" завершила реконструкцию магистральных нефтепроводов в Самарской и Оренбургской областях Продукция НК НПЗ подтвердила высокое качество Продукция НЗМП получила высокую оценку экспертов

Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Семь нефтяных месторождений планируется отдать в разработку в 2019 году

САМАРА. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 352
Версия для печати

Роснедра сформировало перечень углеводородных участков, которые планируется разыграть в 2019 году на аукционах. В их числе семь - в Самарской области.

Самый крупный - Лемешковский участок - имеет прогнозные ресурсы с доказанной промышленной нефтегазоносностью (D1) 5,5 млн тонн. Второй по запасам нефти - Нугайкинский, подготовленные к бурению ресурсы (D0) составляют 3,502 млн тонн, D1 - 1,9 млн тонн. Гостевский участок имеет залежи категории D0 2,062 млн тонн, D1 - 1,2 млн тонн.

Также выставят на аукцион Отрадненское месторождение, по категории Dл (локализованные) ресурсы его составляют 0,5 млн тонн, D1 - 1,2 млн тонн. Виноградовский участок по D0 имеет запасов на 0,139 млн тонн, D1 - 0,2 млн тонн.

У Павловского месторождения по категории А (разведаны и детально изучены) 0,035 млн тонн нефти, В1 (неразбуренные, разведанные) - 0,409 млн тонн, В2 (неразбуренные, оцененные) - 0,488 млн тонн, D1 - 1,5 млн тонн.

Самые маленькие показатели у Сударовского участка: С1 (разведанные) - 0,026 млн тонн, С2 (оцененные) - 0,028 млн тонн, Dл - 0,5 млн тонн, D1 - 0,1 млн тонн.

Гид потребителя

Фото на сайте

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

Роснефть открывает путь талантам

Роснефть открывает путь талантам

В Самаре завершился фестиваль "Роснефть зажигает звезды"

В Самаре завершился фестиваль "Роснефть зажигает звезды"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6