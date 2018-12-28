Семь нефтяных месторождений планируется отдать в разработку в 2019 году

Роснедра сформировало перечень углеводородных участков, которые планируется разыграть в 2019 году на аукционах. В их числе семь - в Самарской области.

Самый крупный - Лемешковский участок - имеет прогнозные ресурсы с доказанной промышленной нефтегазоносностью (D1) 5,5 млн тонн. Второй по запасам нефти - Нугайкинский, подготовленные к бурению ресурсы (D0) составляют 3,502 млн тонн, D1 - 1,9 млн тонн. Гостевский участок имеет залежи категории D0 2,062 млн тонн, D1 - 1,2 млн тонн.

Также выставят на аукцион Отрадненское месторождение, по категории Dл (локализованные) ресурсы его составляют 0,5 млн тонн, D1 - 1,2 млн тонн. Виноградовский участок по D0 имеет запасов на 0,139 млн тонн, D1 - 0,2 млн тонн.

У Павловского месторождения по категории А (разведаны и детально изучены) 0,035 млн тонн нефти, В1 (неразбуренные, разведанные) - 0,409 млн тонн, В2 (неразбуренные, оцененные) - 0,488 млн тонн, D1 - 1,5 млн тонн.

Самые маленькие показатели у Сударовского участка: С1 (разведанные) - 0,026 млн тонн, С2 (оцененные) - 0,028 млн тонн, Dл - 0,5 млн тонн, D1 - 0,1 млн тонн.