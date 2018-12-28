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ДТП Происшествия

Водитель сбил на переходе женщину, отвез ее в больницу и явился в ГИБДД

САМАРА. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 27 декабря, в 21:00 37-летний водитель автомобиля ВАЗ-211114 сбил 68-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

ДТП произошло на ул. Ташкентской, когда автомобилист ехал со стороны у Тополей в направлении Московского шоссе.

В результате случившегося женщина получила травму ноги. Водитель не вызывал "скорую" и автоинспекторов, а самостоятельно отвез ее в больницу.

Потом мужчина приехал в подразделение ГИБДД и сообщил о случившемся.

Гид потребителя

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