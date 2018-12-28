ТОР "Тольятти" стала лидером в стране по количеству резидентов

В четверг, 27 декабря, состоялось подписание трехсторонних соглашений об осуществлении деятельности на ТОР "Тольятти" между правительством Самарской области, администрацией Тольятти и представителями шести компаний ("Оди Тулинг", "Поволжский Пищевой Комбинат", "ИнжГеология", "СуперПринт", "Металл Трейд", "Валео Технолоджи Рус").

Общая сумма заявленных инвестиций по этим проектам составит 173 млн руб., всего запланировано создание 245 новых рабочих мест.

Задача по привлечению инвестиций в Самарскую область - одна из приоритетных для региональных властей. В своем послании глава региона Дмитрий Азаров обозначил одним из важных направлений развитие ТОР "Тольятти" создание в регионе благоприятных условий для ведения бизнеса.

"Мы продолжим поддержку моногорода Тольятти, где функционирует территория опережающего социально-экономического развития. Предусмотренные в Самарской области преференции и условия получения статуса резидента ТОР - самые лояльные в стране", - подчеркнул губернатор

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов развитие территории опережающего развития "Тольятти" оценивает как наиболее успешное и перспективное: "Город диверсифицируется, проекты реализуются разные, создаются рабочие места с высокой производительностью труда. Резиденты получат налоговые льготы и смогут на ближайшие восемь лет получить уникальные льготы по налогам, лучше которых в стране нет".

Все резиденты ТОСЭР находятся в активной фазе работы, некоторые компании ведут подготовку к запуску производств, другие уже осуществляют деятельность.

Компания "Оди тулинг" займется выпуском штамповой оснастки и пресс-форм по полному циклу, откроет полномасштабный центр по их проектированию, изготовлению и ремонту, а также будет предоставлять услуги металлообработки и прототипирования.

"Поволжский пищевой комбинат" запустит производство готовых обедов длительного хранения и хлебобулочных изделий для реализации крупным сетевым ритейлерам.

Компания "ИнжГеология" разнообразит ассортиментный ряд детских игрушек за счет организации собственных технологических процессов вытяжки и штамповки заготовок из полиэтилена и полипропилена.

Фирма "СуперПринт" расширит существующий ассортимент гибкой упаковки за счет использования универсального ламинатора, позволяющего покрывать упаковочную продукцию защитным слоем пленки. Основными потребителями продукции станут производители продуктов питания Поволжского и Уральского регионов.

Компания "Металл трейд" также займется модернизацией действующего предприятия. Благодаря внедрению новых технологий на предприятии планируют увеличить производство отливок из алюминиевых сплавов, пригодных для использования в различных сферах.

Нарастит мощности и французская компания "Валео технолоджи рус", которая намерена использовать инновационные технологии в производстве компонентов трансмиссии и электрики для автопрома.