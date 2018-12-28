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Экономика и бизнес

Самарский стартап упростит жизнь инженерам и владельцам производств

САМАРА. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Выпускник акселератора StartupSamara Сергей Один, основатель IT-команды JSBND, вместе с командой создает мобильное приложение-калькулятор для инженеров и владельцев производств. Программа нужна, чтобы посчитать стоимость работ, сформировать договор и отправить его на почту заказчика. Приложение сократит время ожидания для заказчика и высвободит рабочее время инженеров.

"С помощью этого приложения сотрудник мастерской или производства сможет посчитать, сколько будет стоить для заказчика изготовление, например, дверей или лестниц, и автоматически сформировать договор, - рассказывает лидер команды JSBND Сергей Один. - На стоимость изделий влияет большое количество факторов, и на производствах расчет стоимости делают инженеры. Часто этот процесс затягивается, заказчик ждет, а инженеры вместо того, чтобы решать производственные задачи, практикуются в математике".

По словам создателей приложения, в столярной мастерской, где команда сейчас внедряет программу-калькулятор, был проект, на который инженер потратил 12 рабочих часов, с помощью приложения-калькулятора тот же расчет занял бы 30 минут. В ближайшее время команда разработчиков планирует создать такие же калькуляторы для других производств, не только столярных. В конечном итоге приложение будет универсальным и любая компания сможет зарегистрироваться, добавить своих менеджеров, добавить индивидуальные формулы и приступить к работе. Параллельно команда JSBND ищет инвестиции, чтобы масштабировать проект и ускорить разработку и внедрение калькулятора.

В планах разработчиков - провести исследования и создать кастомизированное приложение-конструктор не только для производств, но для всех, кому нужно посчитать стоимость предстоящих работ, составить договор и отправить его заказчику.

Команда прошла акселератор StartupSamara , и на финальной презентационной сессии проект команды JSBND был признан одним из лучших. Эксперты и менторы программы помогли участникам сделать правильные первые шаги на пути к запуску стартапа, детально проработать бизнес-модель своей идеи и определить план выхода на рынок.

Организатором акселерационной программы выступил Региональный центр инноваций StartupSamara при поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области. Инвестиционный партнер - Венчурный фонд Самарской области. Партнерами программы стали Фонд содействия развитию венчурных инвестиций Самарской области, компания YellowRockets, НТИ, рабочая группа НТИ Нейронет и отраслевой союз Нейронет. За предыдущие девять наборов через программу Акселератора StartupSamara прошло более 180 проектов, 90 проектов вышли на Demo Day, 30 стартапов привлекли инвестиции и грантовые средства.

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