СПЧ при президенте выступил в защиту профессора Трещевой

На минувшей неделе в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет России из Совета по правам человека при президенте РФ направлено обращение с просьбой разобраться в уголовном деле профессора Самарского университета Евгении Трещевой. Об этом сообщил ее адвокат Андрей Карномазов.

Напомним, летом 2018 г. в отношении профессора было возбуждено уголовное дело по факту незаконного получения ею от работодателя вознаграждения в размере около 30 тыс. рублей. В региональном управлении Следственного комитета 70-летней женщине инкриминируют подлог (ч. 1 ст. 292 УК РФ) и мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Уголовное дело "о прогулах": за что преследуют самарского профессора В Самарской области набирает обороты скандал, связанный с уголовным преследованием профессора СНИУ им. Королева Евгении Трещевой. Семидесятилетней женщине инкриминируют нанесение государству ущерба в 30 тыс. руб., образовавшегося в результате якобы имевшего места прогула, за что предусмотрено наказание до шести лет лишения свободы. Сама Трещева, в свое время активно выступавшая против объединения родного вуза с аэрокосмическим университетом, считает происходящее местью за свою принципиальную позицию. А эксперты полагают, что дело может быть связано с борьбой за пост руководителя кафедры, который Евгения Трещева занимала последние 29 лет.

Правоохранители считают, что уехав на 12 дней за границу, Трещева не имела права получать за этот период заработную плату. Защита же профессора настаивает на том, что при выполнении научно-исследовательской и организационно-методической работы заведующая кафедрой не обязана находиться в стенах университета 36 часов в неделю, а пар по расписанию у нее не было.

В ответе на запрос редакции портала Волга Ньюс в Министерстве науки и высшего образования РФ пояснили, что особенности режима рабочего времени педагогов утверждены приказом ведомства от 11 мая 2016 г. № 537. В пункте 7.3 этого документа говорится, что выполнение должностных обязанностей лиц из профессорско-преподавательского состава предусматривается как непосредственно в организации, реализующей образовательные программы высшего образования, так и за ее пределами.

"В нормативных правовых актах федерального уровня отсутствует указание на выполнение преподавателем обязанностей, связанных с научной, творческой и исследовательской работой, а также другой педагогической работой, только непосредственно в организации, реализующей образовательные программы высшего образования", — указывается в ответе на запрос.

По мнению министерства, правила трудового распорядка Самарского университета также не закрепляют исполнение преподавателем обязанностей только непосредственно в вузе, а работа заведующего кафедрой связана не только с непосредственным присутствием в учреждении.

Однако в ведомстве указывают, что трудовая функция завкафедрой может быть конкретизирована соглашением между работником и работодателем.

"В трудовом договоре, заключенном между моей подзащитной и университетом, даже нет такого понятия, как рабочее место, где она, по мнения следователя, должна находиться в рабочее время, — комментирует Андрей Карномазов. — Само же рабочее время, согласно тому же договору, определяется учебным расписанием, которая Евгения Александровна ни разу не нарушила".

По его словам, в ответе министерства все корректно сформулировано со ссылками на нормативную базу, а главное, на локальные нормативные документы университета, которым уже дана оценка учредителя и она не в пользу позиции обвинения.