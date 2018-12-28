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Экономика и бизнес

"Ростелеком" взял на себя заботы по "перепрошивке" кассовых аппаратов под НДС до 20%

САМАРА. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Ростелеком" подготовил предпринимателей к повышению НДС до 20%. Провайдер выпустил программное обеспечение для онлайн-касс, которое обеспечит автоматическую работу оборудования по новой налоговой ставке с 1 января. Бесплатную прошивку клиенты "Ростелекома" могут скачать на сайте компании.

Фото: Фото предоставлено ПАО "Ростелеком"

Повышение НДС до 20% требует перепрограммирования кассовых аппаратов. Чтобы избежать приостановки торговой деятельности, необходимо обновить ПО до 1 января 2019 года. После обновления настроек касса автоматически заработает по новой налоговой ставке с начала года.

Корпоративным клиентам "Ростелекома" доступна онлайн-касса с прошивкой под 20% НДС. В минимальное предложение входит кассовый аппарат с фискальным накопителем (ФН) на 13 или 36 месяцев и скретч-картой ОФД на один год. Дополнить комплект можно терминалом для банковских карт с низкой стоимостью эквайринга. Для всех клиентов "Ростелекома" ставка - 2,5% с возможностью подключения к счету в любом банке. Также опционально можно приобрести сканер штрих-кода и Wi-Fi-роутер. Дополнительно можно заказать услугу доставки и настройки оборудования.

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