"Кузнецов" подал заявку на участие в программе по повышению производительности труда

В четверг, 27 декабря, на ПАО "Кузнецов" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию, госкорпорация "Ростех") эксперты Федерального центра компетенций в сфере производительности труда (ФЦК) оценили возможности предприятия стать участником региональной программы, которая является составной частью Национального проекта по повышению производительности труда и поддержке занятости.

В рамках программы на предприятиях внедряется передовая система Росатома, которая основана на принципах бережливого производства. Это происходит при экспертной поддержке ФЦК, специалисты которого в течение нескольких месяцев работают непосредственно в цехах предприятия.

На начальном этапе экспертам ФЦК необходимо определить: оптимизация какого конкретного производственного потока даст наибольший эффект. С этой целью руководитель проекта ФЦК Павел Мякотин и министр промышленности и торговли Самарской области Михаил Жданов детально ознакомились с несколькими производствами ПАО "Кузнецов", в том числе с теми участками, где сейчас идет масштабная реконструкция, где будет смонтировано и уже устанавливается новейшее оборудование и внедряются передовые технологические процессы.

"Идет процесс выбора участка, на котором будет внедряться передовая производственная система, - сообщил Михаил Жданов. - Если наши специалисты скажут, что перспективы хорошие и производительность труда можно значительно увеличить, то я думаю, что "Кузнецов" также войдет в программу".

На "Кузнецове" принципы бережливого производства внедряют давно, и есть реальные достижения. Например, в 2018 г. сборочное производство ПАО "Кузнецов" признано лучшим в масштабах всей Объединенной двигателестроительной корпорации. Однако здесь понимают: чтобы эффективно выстроить производственные потоки на технологически сложных производствах ракетных и авиационных двигателей, предприятию все-таки необходима экспертная поддержка ФЦК.

"Мы находимся в глубокой стадии масштабной реконструкции, большого технического перевооружения. Долгие годы мы этим не занимались, и сегодня нам необходимо активно наращивать такой показатель, как выработка на одного работающего, - рассказал заместитель генерального директора ПАО "Кузнецов" Сергей Павлинич. - Поэтому мы идем в программу и рассчитываем, что через некоторое время сможем эту ситуацию изменить".

По информации Михаила Жданова, сейчас в программе по повышению производительности труда - 20 самарских предприятий, из них 10 в активной фазе, там уже работают эксперты ФЦК. С Нового года активная фаза начнется еще на двух предприятиях - это "Самарская кабельная компания" и "Пегас-Агро". В ближайшее время в программу должны войти еще шесть-восемь предприятий региона.