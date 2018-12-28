На ул. Галактионовской стояли трамваи из-за ДТП на рельсах

В пятницу, 28 декабря, в 16:35, в вечерний час пик на ул. Галактионовской остановилось движение трамваев по направлению "из города". Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили транспортники.

На рельсах столкнулись два автомобиля. Как рассказывают очевидцы, ехавший по ул. Галактионовской водитель Hyundai начал поворачивать налево в районе Самарской площади. В этот момент ему в левый бок врезался следовавший сзади водитель Audi.

В аварии никто не пострадал.

По данным транспортников, столкнувшиеся машины разъехались в 17:01 и движение трамваев возобновилось.