Самарские двигатели обеспечили 15 успешных космических пусков в 2018 году

Ракетные двигатели РД-107А/108А и НК-33А производства ПАО "Кузнецов" в 2018 г. обеспечили 15 успешных запусков ракет космического назначения (РКН) семейства "Союз" с космодромов Байконур, Восточный, Плесецк и Куру (Гвианский космический центр), сообщает пресс-служба Объединенной двигателестроительной корпорации, в которую входит самарское предприятие.

В ходе 14 из 15 пусков ракет (в составе РН "Союз-СТ-А", "Союз-СТ-Б", "Союз-ФГ", "Союз-2-1а", "Союз-2-1б") на I и II ступенях отработали двигатели РД-107А/108А, а при запуске РН "Союз-2-1в" - двигатель НК-33А. Эти ракеты-носители выводили на орбиту космические аппараты Роскосмоса, Минобороны России, спутники коммерческого назначения по контрактам АО "Главкосмос" и АО "Главкосмос Пусковые Услуги". Они доставили на Международную космическую станцию три экипажа длительных экспедиций и три грузовых корабля с грузами, необходимыми для жизнеобеспечения станции.

Пусковая кампания 2018 года завершилась двумя знаковыми событиями: с космодрома Куру состоялся 20-й с начала эксплуатации Гвианского космического центра пуск РН "Союз-СТ" с двигателями РД-107А/РД-108А, с космодрома Восточный осуществлен четвертый запуск ракеты-носителя с двигателями производства ПАО "Кузнецов". Параллельно на испытательной базе самарского предприятия - обособленном подразделении "Винтай" - ведутся испытания как серийных ракетных двигателей, так и двигателей НК-33А. Очередной двигатель НК-33А был успешно испытан 19 декабря.