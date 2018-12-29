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Экономика и бизнес

Венчурный фонд Самарской области подводит итоги года

САМАРА. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самый активный региональный фонд посевных инвестиций, Венчурный фонд Самарской области в первый же год своей работы занял активную позицию на Российском венчурном рынке. Согласно рейтингу, составленному Российской венчурной компанией, фонд вошел в десятку самых активных посевных фондов России и стал самым активным региональным фондом России, опередив по количеству сделок фонды Санкт-Петербурга, Татарстана, Свердловской области и других регионов.

Фонд был создан по инициативе министерства экономического развития и инвестиций Самарской области в конце 2017 года, и уже в январе был проинвестирован первый проект.

Всего за год фонд рассмотрел на предмет инвестирования 346 проектов. Чтобы заявка от стартапа попала на рассмотрение к аналитикам фонда, достаточно подать заявку на сайте yellowrockets.vc. Венчурный фонд работает с В2В-проектами, аналитики фонда особенно пристально следят за отраслями, где от производителя продукта до конечного клиента много звеньев (это финтех, ритейл, мобилити, фудтех и др.).

После отбора стартапы должны презентовать свои разработки инвестиционному комитету, в который входят 15 человек, в том числе бизнес-ангелы из списка наиболее активных в РФ, представители венчурных фондов и корпораций со всей страны. В 2018 году всего 15 проектов прошли до конечного этапа отбора - инвестиционного комитета. Шесть стартапов получили инвестиционные предложения и привлекли инвестиции - от персональной акселерации и 500 тыс. рублей до 3 млн рублей на экспансию.

В 2018 году Венчурный фонд Самарской области начал сотрудничать с крупными игроками российской венчурной отрасли. В портфеле фонда есть совместные сделки с ФРИИ (самый активный pre-seed фонд в РФ) и компания TechSensor. За год оборот на платформах портфельных компаний достиг 170 млн рублей, в следующем году должен вырасти до 500 млн рублей. Фонд продолжает принимать заявки от стартапов на сайте yellowrockets.vc.

Венчурный фонд Самарской области создан при поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области, инвестирует до 20 млн руб. в стартапы ранних стадий, которые работают в сфере B2B и имеют сильную команду. Еще одним критерием отбора проектов является потенциальный оборот компании - через четыре-пять лет он должен достичь минимум 300 млн рублей. Решение об инвестировании в проект принимает инвестиционный комитет, в который входят независимые эксперты, частные инвесторы и представители венчурных фондов. Управляющая компания фонда - YellowRockets.

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