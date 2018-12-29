В Исаклинском районе водитель без прав сбил полицейского

В Исаклинском районе возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей"). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, состоявший на наркологическом учете, ранее лишенный водительского удостоверения за неоднократное пьяное вождение, 31-летний житель Исаклинского района ехал на Toyota Camry. Он не остановился по указанию сотрудника ДПС и наехал на него. Полицейский оказался на капоте автомашины.

После этого водитель начал резко ускоряться, тормозить и вилять. В результате примерно через 500 м инспектор ДПС слетел на асфальт и попал под передний бампер. Водитель же скрылся с места преступления. После продолжительной погони его задержали в Красноярском районе.