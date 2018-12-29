16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Тольятти полицейские задержали группу лиц, причастных к серии краж автомобилей В Сызрани мужчина угнал автомобиль и сжег его Житель Безенчука во время пьяной ссоры открыто похитил у матери друга телефон Подозреваемый в покушении на мошенничество сотрудник УФСИН отправлен под домашний арест В отношении задержанных инспектора УФСИН и адвоката возбудили уголовное дело

Преступления Происшествия

В Исаклинском районе водитель без прав сбил полицейского

ИСАКЛЫ. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 194
Версия для печати

В Исаклинском районе возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей"). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По версии следствия, состоявший на наркологическом учете, ранее лишенный водительского удостоверения за неоднократное пьяное вождение, 31-летний житель Исаклинского района ехал на Toyota Camry. Он не остановился по указанию сотрудника ДПС и наехал на него. Полицейский оказался на капоте автомашины.

После этого водитель начал резко ускоряться, тормозить и вилять. В результате примерно через 500 м инспектор ДПС слетел на асфальт и попал под передний бампер. Водитель же скрылся с места преступления. После продолжительной погони его задержали в Красноярском районе.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6