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ДТП Происшествия

В Кинель-Черкасском районе в двойном ДТП с четырьмя машинами пострадали два человека

КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССЫ. 30 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 29 декабря, в Кинель-Черкасском районе произошло ДТП с участием 68-летнего водителя автомобиля Daewoo Nexia, который в 7:20 ехал по трассе "Отрадный - Богатое - Борское", об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, между 5 и 6 км трассы при снегопаде он не справился с управлением и столкнулся со стоявшим автомобилем ГАЗ. Затем Daewoo Nexia продолжила движение и столкнулась со встречным автомобилем Isuzu, под управлением 55-летнего водителя. После удара Isuzu опрокинулся в правый кювет. 

Как сообщают в областной полиции, буквально через 10 минут, там же 20-летний водитель автомобиля ВАЗ-21140, объезжая место ДТП, выехал на встречную полосу и столкнулся со стоявшим там автомобилем Daewoo Nexia.

В результате случившегося пострадала 34-летняя пассажирка автомобиля Daewoo Nexia и водитель автомобиля ВАЗ-21140. Каждого из них на "скорой" доставили в лечебное учреждение и назначили амбулаторное лечение.

По факту случившегося проводится проверка.

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