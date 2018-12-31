В Автозаводском районе задержан пьяный водитель

Сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по г. Тольятти в Автозаводском районе задержали 28-летнего местного жителя за нетрезвое вождение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

При проверке документов у водителя ВАЗ-2115 стражи порядка заметили, что от него исходит запах спиртного, и предложили пройти медицинское освидетельствование, которое подтвердило факт алкогольного опьянения.

В ходе дальнейшей проверки сотрудники ГАИ установили, что ранее молодой человек уже был подвергнут административному наказанию в виде штрафа и лишения права управления транспортным средством на 1,5 года, срок которого еще не истек, за аналогичное противоправное деяние.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию".