16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
У ЦУМ "Самара" водитель иномарки сбил на переходе женщину При ДТП под Самарой один человек погиб и три пострадали В Автозаводском районе задержан пьяный водитель В Кинель-Черкасском районе в двойном ДТП с четырьмя машинами пострадали два человека В Тольятти в ДТП пострадали два ребенка

ДТП Происшествия

В Автозаводском районе задержан пьяный водитель

САМАРА. 31 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 113
Версия для печати

Сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по г. Тольятти в Автозаводском районе задержали 28-летнего местного жителя за нетрезвое вождение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

При проверке документов у водителя ВАЗ-2115 стражи порядка заметили, что от него исходит запах спиртного, и предложили пройти медицинское освидетельствование, которое подтвердило факт алкогольного опьянения.

В ходе дальнейшей проверки сотрудники ГАИ установили, что ранее молодой человек уже был подвергнут административному наказанию в виде штрафа и лишения права управления транспортным средством на 1,5 года, срок которого еще не истек, за аналогичное противоправное деяние.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию".

Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6