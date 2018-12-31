При ДТП под Самарой один человек погиб и три пострадали

В воскресенье, 30 декабря, в Волжском районе участником ДТП стал 52-летний водитель автомобиля Lada Kalina, который в 21:30 ехал по трассе "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград" со стороны дороги "Самара - Волгоград - Новокуйбышевск", в направлении трассы "Обход г. Самары". Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в пути, между 16 и 17 км трассы он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Toyota Corolla под управлением 51-летнего водителя.

По данным областной полиции, после ДТП водитель отечественной легковушки был доставлен на "скорой" в больницу, где скончался, не приходя в сознание. Пострадали также люди, находившиеся в иномарке: водитель, его 42-летняя пассажирка и 15-летний пассажир. Им рекомендовано амбулаторное лечение.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка.