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ДТП Происшествия

У ЦУМ "Самара" водитель иномарки сбил на переходе женщину

САМАРА. 31 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 30 декабря, в центре Самары произошло ДТП с участием 31-летнего водителя автомобиля Ford Mondeo, ехавшего в 09:50 по ул. Спортивная со стороны ул. Вилоновская в направлении Чкаловского переулка.

Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии стражей порядка, в пути на регулируемом пешеходном переходе напротив дома № 21 по ул. Спортивная он сбил 63-летнюю женщину, которая завершала переход проезжей части на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП пострадала женщина-пешеход. Ее доставили на "скорой" в больницу и госпитализировали

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