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ДТП Происшествия

В Похвистневском районе под колесами автомобиля погиб мужчина, шедший по краю дороги

ПОХВИСТНЕВО. 2 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Во вторник, 1 января, в 21:20 на автодороге Самара-Бугуруслан в ДТП погиб пешеход, пишет pohvistnevo-inform.ru.

Водитель автомобиля Lada Vesta двигался со стороны с. Подбельск в направлении автодороги Самара-Бугуруслан и совершил наезд на 48-летнего пешехода, который двигался по краю проезжей части навстречу движению автомобиля. Пешеход в темное время суток шел без светоотражающих элементов.

От полученных травм он скончался в больнице. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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