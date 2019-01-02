В Похвистневском районе под колесами автомобиля погиб мужчина, шедший по краю дороги

Во вторник, 1 января, в 21:20 на автодороге Самара-Бугуруслан в ДТП погиб пешеход, пишет pohvistnevo-inform.ru.

Водитель автомобиля Lada Vesta двигался со стороны с. Подбельск в направлении автодороги Самара-Бугуруслан и совершил наезд на 48-летнего пешехода, который двигался по краю проезжей части навстречу движению автомобиля. Пешеход в темное время суток шел без светоотражающих элементов.

От полученных травм он скончался в больнице. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.