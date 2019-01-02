В Сергиевском районе автомобилистка сбила на пешеходном переходе парня и девушку

Во вторник, 1 января, в п. Суходол Сергиевскоого района 30-летняя женщина-водитель автомобиля Daewoo Matiz сбила на нерегулируемом пешеходном переходе напротив дома № 12 по ул. Школьной 23-летнюю девушку и 20-летнего парня, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полицейских, после ДТП пострадавших пешеходов доставили на "скорой" в лечебное учреждение, где девушке назначили амбулаторное лечение, а молодому человеку стационарное. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.