На ул. Ново-Вокзальной в Самаре под колеса легковушки попал пешеход

Во вторник, 1 января, в Самаре произошло ДТП с участием 22-летнего водителя автомобиля Lada Granta, ехавшего в 2:10 по ул. Ново-Вокзальной со стороны ул. Стара-Загоры, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.м

По предварительной версии стражей порядка, в пути он не обеспечил возможности постоянного контроля за движением транспортного средства и в районе дома № 104 по ул. Ново-Вокзальной сбил 54-летнего мужчину, который переходил проезжую часть в неустановленном для перехода месте.

В результате ДТП пострадал пешеход. Его доставили на "скорой" в лечебное учреждение и госпитализировали.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка.