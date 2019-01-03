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ДТП Происшествия

Под Самарой пострадал водитель иномарки, съехавший в кювет и врезавшийся в дерево

БОЛЬШАЯ ГЛУШИЦА. 3 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 2 января, в Большеглушицком районе в ДТП пострадал 21-летний водитель автомобиля Kia Sportage, ехавший в 12:00 по трассе А-300 "Самара-Большая Черниговка-граница с Республикой Казахстан" со стороны Самары в направлении Большой Черниговки, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии стражей порядка, в пути он не выбрал безопасную скорость, не справился с рулевым управлением, пересек встречную полосу, съехал в левый кювет и врезался там в дерево.

В результат ДТП водитель получил телесные повреждения, в тяжелом состоянии был доставлен в лечебное учреждение и госпитализирован.

По факту ДТП проводится проверка.

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