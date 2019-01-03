В Самаре автолюбитель сбил женщину с двумя детьми на ул. Каховской

В четверг, 3 января, в 14:40 в Самаре на ул. Каховской автомобиль Lada Largus сбил трех пешеходов, двое из которых дети, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным правоохранителей, автолюбитель ехал со стороны пр. Металлургов в сторону ул. Победы и в пути следования допустил наезд на троих пешеходов — 35-летнюю женщину и девочек 12 и двух лет, переходивших дорогу в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода. Пешеходы, после оказания медицинской помощи, отпущены домой.

По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.