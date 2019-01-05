В Крутых Ключах столкнулась иномарка и снегопогрузчик, пострадали два человека

В пятницу, 4 января, в Красноглинском районе участником ДТП стал 19-летний водитель автомобиля Opel Astra, ехавший в 01:50 по бульвару И. Финютина со стороны ул. Мира в направлении ул. М. Устинова, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в пути он не обеспечил постоянный контроль за движением, в результате чего напротив дома № 41 по бульвару И. Финютина столкнулся с убиравшим снег колесным погрузчиком SDLG LG946L, под управлением 40-летнего водителя, который ехал в попутном направлении задним ходом.

При ДТП пострадали водитель и 24-летний пассажир легкового автомобиля. Их доставили на "скорой" в лечебное учреждение, где им назначили амбулаторное лечение.

По факту ДТП проводится проверка.