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ДТП Происшествия

В Крутых Ключах столкнулась иномарка и снегопогрузчик, пострадали два человека

САМАРА. 5 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 4 января, в Красноглинском районе участником ДТП стал 19-летний водитель автомобиля Opel Astra, ехавший в 01:50 по бульвару И. Финютина со стороны ул. Мира в направлении ул. М. Устинова, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в пути он не обеспечил постоянный контроль за движением, в результате чего напротив дома № 41 по бульвару И. Финютина столкнулся с убиравшим снег колесным погрузчиком SDLG LG946L, под управлением 40-летнего водителя, который ехал в попутном направлении задним ходом.

При ДТП пострадали водитель и 24-летний пассажир легкового автомобиля. Их доставили на "скорой" в лечебное учреждение, где им назначили амбулаторное лечение.

По факту ДТП проводится проверка.

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