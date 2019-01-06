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ДТП Происшествия

Под Самарой в ДТП с грузовиком и легковушками пострадали двое детей

САМАРА. 6 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 5 января, вечером в Нефтегорском районе на 104 км автодороги "Подъезд к г. Оренбург от трассы М-5 "Урал" произошло ДТП с участием одного грузового и двух легковых автомобилей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, водитель Toyota Camry ехал со стороны Оренбурга в направлении Самары и в условиях недостаточной видимости из-за снегопада стал притормаживать. И тут с ним столкнулся водитель попутного автомобиля Renault Sandero. В это же время водитель большегруза, двигавшийся также в направлении Самары, не справившись с управлением, столкнулся с Renault Sandero.

В результате ДТП пострадали три пассажира Renault Sandero, в том числе двое детей в возрасте 16 и 10 лет. Как сообщают в полиции, серьёзных травм они не получили.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. По факту ДТП проводится проверка. На время устранения последствий аварии на участке данной автодороги вводилось реверсивное движение, скорость потока транспорта была снижена.

Сотрудники ГИБДД просят водителей быть предельно внимательными: увеличивать дистанцию между транспортными средствами, избегать резких маневров и перестроений, выбирать скорость, соответствующую погодным и дорожным условиям.

Гид потребителя

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