В Ставропольском районе Opel вылетел на встречку, погибла женщина

В субботу, 5 января, в 17:30 в Ставропольском районе на 19 км автодороги "Тольятти-Ташелка" в условиях снегопада произошло одно из ДТП.

Из собранных полицейскими материалов следует, что 38-летняя женщина, управляя Opel Astra, двигаясь по автодороге "Тольятти-Ташелка" в направлении г. Тольятти, не справилась с рулевым управлением, выехала на полосу встречного движения, где допустила столкновение с грузовиком-битумовозом ДАФ FX 105, под управлением 43-летнего водителя, который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП пострадали водитель автомобиля Opel Astra — бригадой скорой помощи она доставлена в медицинское учреждение и госпитализирована.

64-летняя пассажирка Opel Astra скончалась на месте ДТП до приезда скорой помощи, пострадал также 39-летний пассажир Opel Astra, его бригадой скорой помощи доставили в медицинское учреждение и госпитализировали.

По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.