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ДТП Происшествия

Напротив ТЦ Амбар столкнулись Lada Granta и Hyundai Accent, погиб пассажир

САМАРА. 6 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 6 января, в Куйбышевском районе Самары на Южном шоссе напротив ТЦ Амбар произошло ДТП — столкнулись два легковых автомобиля Lada Granta и Hyundai Accent.

Водитель Lada Granta не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Hyundai Accent.

В результате ДТП пассажир автомобиля Lada Granta скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи, водитель автомобиля Hyundai Accent и два пассажира пострадали, скорая помощь доставила их в одну из городских больниц.

По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.


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