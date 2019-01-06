Напротив ТЦ Амбар столкнулись Lada Granta и Hyundai Accent, погиб пассажир

В воскресенье, 6 января, в Куйбышевском районе Самары на Южном шоссе напротив ТЦ Амбар произошло ДТП — столкнулись два легковых автомобиля Lada Granta и Hyundai Accent.

Водитель Lada Granta не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Hyundai Accent.

В результате ДТП пассажир автомобиля Lada Granta скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи, водитель автомобиля Hyundai Accent и два пассажира пострадали, скорая помощь доставила их в одну из городских больниц.

По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.





