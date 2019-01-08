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ДТП Происшествия

Пренебрежение пешеходным переходом закончилось для отрадненской пенсионерки больницей

ОТРАДНЫЙ. 8 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 7 января, в 12:55, на ул. Первомайской в Отрадном 21-летний водитель ВАЗ-21144 сбил 77-летнюю женщину. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полицейских, автомобилист ехал со стороны ул. Орлова в направлении ул. Сабирзянова. Женщина же переходила проезжую часть в не предназначенном для этого месте, хотя регулируемый пешеходный переход был в зоне видимости.

Пострадавшую госпитализировали.

По факту ДТП ведется проверка.

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