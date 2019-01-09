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ДТП Происшествия

В историческом центре Самары автоледи на иномарке сбила на переходе женщину

САМАРА. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 8 января, в 15:20 в Самаре 21-летняя девушка, управляя автомобилем Ford Focus, по предварительным данным полицейских, сбила на нерегулируемом пешеходном переходе напротив дома № 6 по ул. Князя Григория Засекина 52-летнюю женщину, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

До ДТП автоледи ехала по ул. Водников со стороны ул. Кутякова. Сбитая женщина-пешеход была доставлена в лечебное учреждение.

По факту ДТП полицейскими проводится проверка.

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