В историческом центре Самары автоледи на иномарке сбила на переходе женщину

Во вторник, 8 января, в 15:20 в Самаре 21-летняя девушка, управляя автомобилем Ford Focus, по предварительным данным полицейских, сбила на нерегулируемом пешеходном переходе напротив дома № 6 по ул. Князя Григория Засекина 52-летнюю женщину, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

До ДТП автоледи ехала по ул. Водников со стороны ул. Кутякова. Сбитая женщина-пешеход была доставлена в лечебное учреждение. По факту ДТП полицейскими проводится проверка.