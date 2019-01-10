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Образование Общество

Область планирует создать научно-образовательный центр мирового уровня

САМАРА. 10 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 10 января, в СамГТУ обсудили планы по созданию в Самарской области научно-образовательного центра мирового уровня, сообщает региональный минпромторг.

В совещании приняли участие врио первого зампредседателя облправительства Виктор Кудряшов, представители вузов и органов исполнительной власти.

Напомним, согласно майскому указу президента РФ № 204, к 2024 г. в России должно появиться не менее 15 научно-образовательных центров.

Самарский НОЦ должен объединить ресурсы и компетенции ведущих научных и образовательных учреждений и предприятий реального сектора экономики для внедрения прорывных технологий.

"Это возможность резко повысить востребованность ваших разработок и увидеть их воплощение на промышленных предприятиях региона. Это также и привлечение значительных финансовых ресурсов", — отметил Виктор Кудряшов, обращаясь к представителям вузов области.

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