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Госжилинспекцию временно возглавила сотрудница новокуйбышевской администрации

САМАРА. 11 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 11 января врио руководителя государственной жилищной инспекции Самарской области назначена Виктория Каткова, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Каткова, как и ее предшественник на этом посту Андрей Абриталин, - выходец из Новокуйбышевска. До недавнего времени она руководила комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Новокуйбышевска, где подтвердили ее уход в ГЖИ.

Напомним, Андрей Абриталин сейчас находится под следствием по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, 2 февраля 2015 г. он издал распоряжение о приеме на работу специалистом первой категории Южного управления жилищного надзора ГЖИ Владислава Потапова. Однако этот человек на самом деле в ГЖИ не работал. Вместо него, по версии силовиков, зарплату получил сам Абриталин. С 2015 г. ущерб достиг 2,49 млн рублей.

Андрей Абриталин до назначения руководителем ГЖИ Самарской области занимал пост генерального директора ОАО "Жилищная управляющая компания" (Новокуйбышевск).

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