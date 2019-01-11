Госжилинспекцию временно возглавила сотрудница новокуйбышевской администрации

С 11 января врио руководителя государственной жилищной инспекции Самарской области назначена Виктория Каткова, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Каткова, как и ее предшественник на этом посту Андрей Абриталин, - выходец из Новокуйбышевска. До недавнего времени она руководила комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Новокуйбышевска, где подтвердили ее уход в ГЖИ.

Напомним, Андрей Абриталин сейчас находится под следствием по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, 2 февраля 2015 г. он издал распоряжение о приеме на работу специалистом первой категории Южного управления жилищного надзора ГЖИ Владислава Потапова. Однако этот человек на самом деле в ГЖИ не работал. Вместо него, по версии силовиков, зарплату получил сам Абриталин. С 2015 г. ущерб достиг 2,49 млн рублей.