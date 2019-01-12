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Михаил Жданов: Речи об объединении РКЦ "Прогресс" и Центра Хруничева не идет

САМАРА. 12 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министр промышленности и торговли Самарской области Михаил Жданов прокомментировал планы вхождения РКЦ Прогресс в ракетостроительный холдинг Роскосмоса с РКК "Энергия" и Центром Хруничева.

 

О планах интеграции предприятий в интервью рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"В настоящее время речи об объединении РКЦ "Прогресс" и Центра имени М. В. Хруничева не идет. Официальных документов на этот счет нет. Стоит вопрос о более глубокой производственной кооперации между этими предприятиями при создании ракеты-носителя сверхтяжелого класса "Енисей". По нашей информации, РКЦ "Прогресс" обеспечит производство трех ступеней новой ракеты "Союз-5". Которые, в свою очередь, станут одной из ступеней ракеты-носителя сверхтяжелого класса. А в Центре имени М. В. Хруничева будет произведен водородный разгонный блок для "Енисея", — отметил Михаил Жданов.

 

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