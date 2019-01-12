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Глава УФНС России по Самарской области Александр Вихров покинул свой пост

САМАРА. 12 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 11 января, состоялось первое в 2019 г. заседание Общественного совета при УФНС России по Самарской области, на котором было объявлено об отставке Александра Вихрова с поста руководителя регионального ведомства.

Фото: пресс-служба ТПП СО

На заседании были подведены итоги работы 2018 г. и определены ключевые моменты работы Общественного совета в 2019 году.

Руководитель УФНС России по Самарской области Александр Вихров довел до сведения присутствующих информацию о достижении основных показателей деятельности ведомства в 2018 году.

Председатель Общественного совета Александр Бахмуров, отметил, что было проведено 19 выездных приемов граждан во всех налоговых инспекциях, многие проблемные вопросы были решены уже во время приемов. По мнению членов Совета, именно такой вид работы должен стать основным в новом году.

В завершении заседания Александр Бахмуров объявил о том, что Александр Вихров покидает свой пост.

Напомним, что в конце 2018 г. был арестован на два месяца (период следствия) начальник контрольного отдела УФНС России по Самарской области Александр Петров, подозреваемый в получении взятки 2,5 млн рублей.

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