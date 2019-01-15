Самарский "Союз-СТ-Б" со спутниками OneWeb стартует с космодрома Куру в феврале

Старт ракеты-носителя "Союз-СТ-Б" с кластером из спутников широкополосного интернета OneWeb запланирован с космодрома Куру на 20 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли. В настоящее время группа специалистов предприятий отрасли вылетела на космодром во Французской Гвиане, где они будут проводить предстартовую подготовку к запуску.

"Российские специалисты будут работать по российской части контракта по подготовке и проведению пуска ракеты космического назначения "Союз-ST-B" с разгонным блоком "Фрегат-М" и кластером из спутников широкополосного интернета OneWeb. Ракета-носитель и разгонный блок, необходимые для этого пуска, были доставлены в Куру еще осенью 2018 г., тогда же были выполнены работы первого этапа по подготовке к пуску разгонного блока "Фрегат-М", — сказал собеседник агентства.

В состав специалистов, командированных на Куру, входят сотрудники Роскосмоса, ЦЭНКИ и НПО им. Лавочкина. В начале следующей недели запланировано прибытие на Куру расчетов самарского Ракетно-космического центра "Прогресс", которые будут готовить к пуску "Союз".

Планируется, что после пуска в течение около полугода пройдут летные испытания спутников на орбите, после чего начнется массированное развертывание системы: с конца 2019 до середины 2020 г. запланированы 12 пусков ракет "Союз-2-1Б" с Байконура со спутниками OneWeb, а во второй половине 2020 г. — пяти пусков с Восточного. С Куру предусматривается проведение еще трех пусков ракет "Союз" со спутниками OneWeb в 2020 году.

Напомним, в июне 2015 г. Роскосмос подписал с французской компанией Arianespace и британской OneWeb контракт на 21 коммерческий запуск 672 спутников на ракетах-носителях "Союз" с космодромов Куру, Байконур и Восточный. Разработчиком и производителем ракет "Союз" является самарский РКЦ "Прогресс". OneWeb планирует создать группировку спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли. В числе инвесторов на сайте OneWeb указаны Virgin Group, SoftBank, Airbus, Qualcomm, Coca-Cola.