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В соцсети попало видео избиения тольяттинской школьницы преподавателем

ТОЛЬЯТТИ. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 16 января, в местных соцсетях появился видеоролик, на котором запечатлено, как женщина дважды ударяет ладонью по рукам и несколько раз по лицу сидящую за партой девочку. Под видео есть пояснение: "Учитель по биологии (завуч) побила пятиклассницу за то, что она рисовала. 93 школа города Тольятти".

Ролик вскоре набрал несколько тысяч просмотров и широко обсуждался тольяттинцами.

"Этот учитель не только у них так себя ведет, она и в нашем классе била одного пацана, за то, что он тетрадку забыл, хотя можно было просто дать дневник", — написала Кристина М.

"Учусь в этой школе, именно с этой учительницей такое не первый раз", — пишет еще одна школьница.

"Неоднократно получали все, даже прилежные ученики, это учитель такой, она преподавала мне биологию несколько лет", — сообщает еще один комментатор.

Полина Т. продолжила: "Этот учитель может спокойно вызвать ученика к доске, а если тот не выучил, то может взять и со всей дури головой об учебники ударить. Одному мальчику так разбили нос".

Другой пользователь напомнил, что преподаватель, попавший на видео, является психологом и завучем.
И лишь немногие говорили об учителе что-то хорошее.

"Я учусь в ее классе и это не так уж и ужасно, как кажется не видео. Она хороший и добрый учитель", — заступилась за педагога пользователь Дарья.

Официальной заявлений контролирующих структур по поводу данного видеоролика пока не поступало.

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