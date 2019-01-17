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Результаты проверки РКЦ "Прогресс" опубликуют в I квартале 2019 года

САМАРА. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Результаты проверки самарского РКЦ "Прогресс", проведенной в октябре прошлого года Счетной палатой (СП) РФ, станут известны в I квартале 2019 г., сообщает tass.ru со ссылкой на гендиректора предприятия Дмитрия Баранова.

"В октябре 2018 г. Счетной палатой РФ проводилась плановая проверка эффективности и целевого использования средств федерального бюджета АО "РКЦ "Прогресс". Ее результаты будут известны в I квартале 2019 г.", — сказал Баранов.

Отвечая на вопрос, проводил ли Роскосмос проверку руководителя РКЦ "Прогресс", он отметил, что официальной информации о проведении проверки госкорпорацией в отношении руководителей предприятия не поступало.

Ранее сообщалось, что ряд предприятий отрасли будут проверяться Счетной палатой. Также сообщалось, что Роскосмос проведет проверки в отношении всех руководителей предприятий отрасли, после чего будет проведена аттестация каждого. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин летом 2018 г. попросил Счетную палату провести проверку предприятий отрасли и утвердил план по противодействию коррупции на 2018–2020 годы.

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