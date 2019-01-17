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Жительница Тольятти выиграла автомобиль Volkswagen Tiguan

ТОЛЬЯТТИ. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания Пепси и АЗС "Газпромнефть" подвели итоги совместной федеральной акции, главным призом которой стал автомобиль с уникальными инновационными технологиями Volkswagen Tiguan. В розыгрыше приняли участие больше 16 тысяч автолюбителей со всей России. Победителей оказалось двое, одна из них — Ольга Шумилова, жительница Тольятти.

Фото: Фото предоставлено автором

"Я никогда не участвовала в лотереях и ничего не выигрывала", — Ольга Шумилова, приятная блондинка со светлыми глазами, не может поверить своему счастью, несмотря на то, что это "счастье" в буквальном смысле видит перед собой: стильный дизайн, характер, который читается в деталях и исполнении, мощь и отличные технические характеристики. Через несколько минут у блестящего во всех смыслах красавца, инновационного Volkswagen Tiguan появится новая владелица.

"Все мои родные — супруг и дети — ждали сегодняшнего дня, этого момента, чтобы увидеть машину. Они очень волнуются: кто на работе, кто в школе, но очень ждут меня с призом. После торжественной части я сяду за руль и первым делом заеду на заправку "Газпромнефть", — продолжает победительница. К слову, заливать бензин именно на этой сети АЗС для нее теперь станет хорошей традицией.

Ольга Шумилова — одна из двух финалистов акции компании Пепси и сети АЗС "Газпромнефть". Для того чтобы стать обладателем автомобиля с уникальными инновационными технологиями и мощной динамикой Volkswagen Tiguan, надо было заправиться на АЗС сети "Газпромнефть" топливом от 30 литров в период с 1 октября по 15 ноября в любом городе России, купить Pepsi или чипсы Lays, оплатить покупку одним чеком и зарегистрировать его на специальном сайте. Интерес к розыгрышу проявили 16 тысяч автолюбителей. Организаторы акции подсчитали, что за это время было зарегистрировано 135 тысяч чеков.

Двоим участникам — из Тюмени и Тольятти — повезло больше всего. О выигрыше Ольге Шумиловой сообщили в канун Нового года, и эта новость стала одним из лучших подарков к празднику. Сначала она узнала о том, что вышла в финал, а потом уже официально получила поздравление с тем, что станет владельцем иномарки.

"Помню, что я ехала на работу, решила заправиться на "Газпромнефть". Операторы предложили мне поучаствовать в акции. Оплатила 30 литров, купила чипсы со вкусом "краба", вечером детки покушали, были очень благодарны. Дома решила зарегистрировать чек и даже забыла про это", — рассказывает участница акции.

Торжественное вручение автомобиля состоялось в тольяттинском автоцентре Премьера. Теперь Volkswagen Tiguan станет не только прекрасным подарком для семьи Ольги Шумиловой, но и отличным помощником на долгие годы. Иномарка обладает рядом технических преимуществ, расход бензина умеренный, а заправлять его можно топливом от АИ-95 до G-Drive 100. Техническое состояние автомобиля на хорошем уровне обеспечит официальный дилер Volkswagen в Тольятти.

Гид потребителя

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