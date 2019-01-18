Самарские ученые просчитывают полет космического аппарата с солнечным парусом к астероиду

Сотрудники Самарского университета провели анализ управляемого движения исследовательского космического аппарата с солнечным парусом, доказав возможность полета такого аппарата к потенциально опасному астероиду, сообщает militarynews.ru.

Применение такого способа движения объясняется рядом преимуществ. В частности, солнечный парус не требует топлива, что означает экономию массы, его использование позволяет снизить стоимость полета. Парус использует давление солнечного света на зеркальную поверхность, что вызывает движение космического аппарата. Он полностью способен заменить двигательную установку на его борту. Изучение возможности использования солнечного паруса проводили ученые США, Японии и Европы.

Самарские специалисты проверили теоретическую возможность использования паруса в аппарате, запускаемом с Земли для изучения астероида, который может нести потенциальную угрозу планете и должен быть изучен. На первом этапе аппарат выводится из сферы действия Земли с помощью разгонного блока и после развертывания солнечного паруса начинает автономный управляемый полет к астероиду.

Разработанная математическая модель полета была заложена в основу компьютерной программы. "Результаты проведенного сеанса моделирования продемонстрировали способность космического аппарата с солнечным парусом совершить перелет к астероиду", — отмечают ученые.