Правительство региона ищет варианты достройки "Клиники сердца"

Правительство Самарской области прорабатывает варианты завершения строительства "Клиники сердца", возводимой в Самаре ООО "Современные медицинские технологии" (СМТ), сообщили "Волга Ньюс" в ответ на запрос в региональном минэкономразвития.

Напомним, проект реализовывался на условиях инвестиционного меморандума между компанией и региональным правительством, подписанного в 2014 году. Однако стройка встала после возбуждения ряда уголовных дел в отношении владельца "СМТ" Сергея Шатило.

На этой неделе стало известно, что региональные власти подали в арбитраж иск о расторжении меморандума.

В министерстве экономического развития и инвестиций области объяснили этот шаг нарушениями, допущенными компанией.

Облправительство расторгает меморандум по "Клинике сердца" Правительство Самарской области пытается через суд расторгнуть инвестиционный меморандум, заключенный с ООО "Современные медицинские технологии" (СМТ) в январе 2014 г. для реализации проекта по строительству в Самаре кардиохирургического центра "Клиника сердца". Соответствующее заявление региональные власти подали в Арбитражный суд Самарской области, о чем содержится информация в материалах КАД ВАС.

"В связи с нарушением существенных условий инвестиционного меморандума о сотрудничестве, заключенного 15.02.2014 между правительством Самарской области и ООО "СМТ" с инвестором были проведены переговоры. По результатам их проведения, правительством Самарской области начата процедура расторжения меморандума", — указывается в ответе на запрос.

В чем именно заключаются нарушения, в ведомстве не пояснили.

"Вместе с тем, учитывая стратегическое значение проекта не только для Самарской области, но и для субъектов Приволжского федерального округа, правительством Самарской области прорабатывается концепция возможных вариантов завершения строительства объекта", — добавили в министерстве.

По данным ведомства, сейчас общая готовность объекта составляет 55%, в том числе по строительной части здания — 90%.

Ранее Сергей Шатило комментируя ситуацию с иском правительства, заявил, что не понимает зачем расторгать меморандум. "В этом меморандуме нет никаких обязательств ни у кого ни перед кем: что он есть, что его нет - это не влияет ни на что".

В ответ на вопрос Волга Ньюс о том, пытались ли региональные власти решить этот вопрос во внесудебном порядке, владелец "СМТ" сообщал, что ему поступило письмо от 26 ноября с просьбой расторгнуть меморандум. "В нем указывалось, что в случае, если мы в срок не ответим, это будет считаться отказом. Срок дали до 29 ноября. Отправили это письмо 30 ноября, а получили мы его 1 декабря. Соответственно, мы получили 1 декабря, а 29 должны были ответить", - рассказал Шатило.