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Экономика и бизнес

Облправительство расторгает меморандум по "Клинике сердца"

САМАРА. 16 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Правительство Самарской области пытается через суд расторгнуть инвестиционный меморандум, заключенный с ООО "Современные медицинские технологии" (СМТ) в январе 2014 г. для реализации проекта по строительству в Самаре кардиохирургического центра "Клиника сердца". Соответствующие заявление региональные власти подали в Арбитражный суд Самарской области, о чем содержится информация в материалах КАД ВАС.

Фото: Архив «ВН»

ООО "Современные медицинские технологии" занимается продажей фармацевтической продукции и медицинского оборудования. Владельцем и директором компании является Сергей Шатило.

Отметим, некоторые пункты инвестиционного меморандума о сотрудничестве, заключенного между СМТ и региональным правительством, в 2017 г. оспаривала прокуратура. Так, один из оспариваемых пунктов обязывал правительство обеспечивать ООО "ММЦ "Клиника сердца" с начала его функционирования и до окупаемости проекта ежегодным заказом на оказание населению области медицинской помощи, оплачиваемой за счет средств ОМС.

Второй пункт предусматривал, что в случае невыполнения этих условий правительство области обязано компенсировать инвестору недополученный доход "в размере величины денежных средств, которую тот ожидал получить от реализации проекта".

В итоге в январе 2018 г. было заключено дополнительное соглашение к меморандуму, в котором требования прокуратуры были учтены: в частности, с жесткого обязательства по возмещению издержек перешли на вероятностный характер оказания поддержки.

Напомним, площадь "Клиники сердца", строительством которой занимается СМТ, составляет более 25 тыс. кв. метров. Сообщалось, что вложения компании в проект оцениваются в сумму порядка 3 млрд рублей.

СМТ, строящее "Клинику сердца", заявило о намерении признать себя банкротом СМТ, строящее "Клинику сердца", заявило о намерении признать себя банкротом
ООО "Современные медицинские технологии" (СМТ) опубликовало на Федресурсе сообщение о намерении обратиться в Арбитражный суд Самарской области с заявлением о собственном банкротстве.

Однако строительство было "заморожено" в высокой стадии готовности после возбуждения уголовных дел на главу СМТ Сергея Шатило. Ему вменяют коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ) и ограничение конкуренции (ст. 178 УК РФ), а также незаконный сбыт незарегистрированных медицинских изделий и покушение на такую деятельность (ч. 1 ст. 238.1 УК РФ и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 238.1 УК РФ). Ни одного из вменяемых правонарушений Сергей Шатило не признает и называет их "надуманными".

Однако, как он прежде объяснял, сложившаяся ситуация помешала завершению строительства "Клиники сердца" в срок. В частности, из-за возбуждения уголовных дел компания лишилась возможности привлечения кредитных средств.

В ноябре 2018 г. "Современные медицинские технологии" обратилась в Арбитражный суд Самарской области с заявлением о признании себя банкротом, мотивировав свои требования наличием задолженности в общем размере на 1,07 млрд рублей. Правда, ее опередила больница им. Пирогова, которая также требует признания СМТ несостоятельным из-за долга в 73,1 млн рублей. Обоснованность требований медучреждения суд рассмотрит в феврале. При этом Сергей Шатило утверждает, что все долги перед больницей им. Пирогова СМТ уже погашены.

Требования региональных властей о расторжении инвестиционного меморандума, владелец СМТ комментирует следующим образом: "Для меня не понятно, зачем его расторгать. В этом меморандуме нет никаких обязательств ни у кого ни перед кем: что он есть, что его нет — это не влияет ни на что".

Также Сергей Шатило сообщил, что на последнем совещании в правительстве, которое проходило в середине декабря говорили как "клиника нужна и необходимо искать пути решения сложившейся ситуации".

В ответ на вопрос Волга Ньюс о том, пытались ли региональные власти решить этот вопрос во внесудебном порядке, Сергей Шатило сообщил: "Мне пришло письмо от 26 ноября с просьбой расторгнуть меморандум. В нем указывалось, что в случае, если мы в срок не ответим, это будет считаться отказом. Срок дали до 29 ноября. Отправили это письмо 30 ноября, а получили мы его 1 декабря. Соответственно, мы получили 1 декабря, а 29 должны были ответить".

Получить комментарии в правительстве Самарской области относительно причин, по которым было принято решение о расторжении меморандума, на момент публикации материала не удалось.

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