Академия танца Бориса Эйфмана впервые проведет открытый смотр в Самаре

В пятницу, 25 января, в 16.00 санкт-петербургская "Академия танца Бориса Эйфмана" в ДК "Заря" проведет выездной профессиональный просмотр детей от шести до 12 лет для поступления, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Просмотр включает в себя оценку пропорций фигуры и физических данных ребенка и позволяет кандидатам оценить свои шансы успешного прохождения вступительных экзаменов. Отобранные дети будут приглашены в Академию на экзамены. Дети, не подходящие по возрасту для направления на экзамен, но обладающие хорошими сценическими и физическими данными, смогут пройти стажировку с целью добора в уже существующие классы. Обучение и проживание для всех поступивших в Академию бесплатное.

Для участия в просмотре при себе необходимо иметь форму: купальник или короткие шорты и майка, чешки или балетные туфли. Телефон для записи на просмотр 8-909-370-91-17.

Также в 14.30 пройдет мастер-класс для педагогов дополнительного образования в области хореографического искусства.