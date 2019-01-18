В Самаре могут достроить еще два дома для обманутых дольщиков

Подрядчик заканчивает возведение проблемного дома на улице Димитрова, 74а, но на площадке остаются еще два "недостроя", в которых ждет жилье 101 обманутый дольщик. На недавней встрече министра строительства региона Евгения Чудаева с потенциальными инвесторами было достигнуто предварительное соглашение о возможности достройки этих объектов и обеспечения прав дольщиков.

История "долевки" на ул. Димитрова началась в 2004 г., когда СРО ОООИ "Единство" решило там возвести десятиэтажный четырехсекционный дом. Из-за отсутствия экспертизы и разрешения на строительство полностью возвести секции не удалось. А руководителя "Единства" осудили по статье 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями") на пять лет. В 2008 году инициативные дольщики создали некоммерческое партнерство "Димитрова, 74а", впоследствии переименованное в "Ассоциацию по защите прав и законных интересов участников долевого строительства", и наняли генподрядчика - ООО "КапиталСтрой". Однако из-за разногласий между дольщиками и сложностей с оформлением документов стройку вновь заморозили. В 2018 г. минстрой помог заинтересованным сторонам достигнуть договоренности, и с мая работы возобновились.

"Сейчас из четырех секций одна почти готова, в двух других строители приступают к остеклению и внутренним работам, - рассказала руководитель ассоциации Елена Вильдероттер. - На следующей неделе начнут прокладывать внешние коммуникации. И к весне дом подключим к инженерной инфраструктуре. Строить четвертую секцию - двухэтажный коммерческий пристрой - начнем в феврале. Благодаря вмешательству властей ресурсоснабжающие организации существенно снизили для нас стоимость техусловий, что уменьшило финансовую нагрузку".

Ввод в эксплуатацию дома, намеченный на этот год, позволит обеспечить права 183 обманутых дольщиков. В то же время на площадке бывшего "Единства" есть еще два объекта, судьба которых до недавнего времени оставалась туманной. Первый из них - 10-этажный дом секции 1"А", в котором мечтают справить новоселье 38 дольщиков. "Коробка" уже стоит, но из-за отсутствия разрешения на строительство подвести коммуникации и сдать дом невозможно. Возведение еще одной секции застопорилось много лет назад на уровне четвертого этажа, и с тех пор недострой медленно разрушается. Там квартир ждут 63 дольщика.

На прошедшей встрече с министром строительства Самарской области дольщики выразили беспокойство по поводу того, что эти объекты так и останутся долгостроями. В ответ Евгений Чудаев заверил, что работа по достройке и вводу в эксплуатацию этих двух домов обязательно будет продолжена: "Мы провели переговоры с потенциальными инвесторами. Уверен, в ближайшее время проблема этой площадки будет решена. И мы сможем восстановить в правах еще 101 обманутого дольщика".

Министр строительства Самарской области Евгений Чудаев:

- Кардинальное решение проблем обманутых дольщиков - одна из главных и первоочередных задач, поставленных передо мной губернатором Дмитрием Игоревичем Азаровым. Работа по этому направлению ведется ежедневно. Сейчас в министерстве проходит серия встреч с дольщиками. График сформирован с учетом проведения двух совещаний в день. Я не только изучаю имеющуюся информацию по объектам, но и в процессе личного знакомства с участниками инициативных групп выясняю, каким видят решение вопроса сами дольщики.