Австрийский научный фонд поддержал проект самарского профессора

Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) и Австрийский научный фонд подвели итоги совместного конкурса российско-австрийских проектов, сообщает пресс-служба Самарского унивеситета.

На конкурс было подано 24 заявки. По его итогам было поддержано четыре проекта.

Среди победителей — проект профессора кафедры технической кибернетики Самарского университета Николая Казанского "Селективная модификация двухфазных сталей при лазерном воздействии".

Также по результатам конкурса РФФИ на лучшие проекты фундаментальных научных исследований грантополучателями стали еще семеро ученых этого вуза.