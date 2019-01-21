Обновлен состав областного совета по вопросам стратегического развития

Состав совета при губернаторе Самарской области по вопросам стратегического развития претерпел изменения. Соответствующее постановление главы региона опубликовано на сайте правительства.

Так, из него исключены бывшие министр строительства региона Александр Баландин, врио министра промышленности и технологии (сейчас советник губернатора) Николай Брусникин, глава Отрадного Нина Вишнякова, министр здравоохранения Геннадий Гридасов, врио министра имущественных отношений Иван Ефанов, директор ГАУ СО "Центр инновационного развития и кластерных инициатив" Денис Жидков, министр экономического развития Александр Кобенко, министр ЖКХ Сергей Крайнев, глава минсельхоза Алексей Попов, министр образования Владимир Пылев, председатель Самарской губернской думы Виктор Сазонов, руководитель Поволжского банка Сбербанка России Владимир Ситнов, и.о. руководителя администрации губернатора Дмитрий Холин, главный федеральный инспектор области Сергей Чабан, а также председатель молодежного правительства региона Александр Токар.

Вместо них в совет вошли действующие члены областного кабмина, среди которых министр сельского хозяйства Николай Абашин, министр образования Виктор Акопьян, глава минэкономразвития Дмитрий Богданов, министр промышленности Михаил Жданов, зампред правительства Александр Карпушкин, министр энергетики Сергей Марков, министр здравоохранения Михаил Ратманов, глава минимущества Сергей Черепанов и министр строительства Евгений Чудаев.

Председателем совета, напомним, является губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.